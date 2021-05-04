7年前群眾攻占行政院事件，促轉會主委楊翠的兒子魏揚等8人，二審依煽惑他人犯罪等罪各判刑2至4月不等，最高法院撤銷發回後，台灣高等法院更一審開庭，魏揚說期待更一審的審判更深入分析抵抗權行使、公民不服從。

魏揚在法庭外受訪時表示，他和其他被告都認為當天參與的人不是犯罪，而是阻止國家通過服貿造成的傷害，因為沒有犯罪就沒有煽惑他人犯罪一事，他期待真理越辯越明，讓這次判決成為指標性的判例。

2014年3月18日太陽花案，魏揚等人夥同其他占領立院人士，在同年月23日晚上7點，號召群眾在政院周邊拒馬上鋪起棉被強行爬入行政院，並在正門前廣場靜坐抗議。還有人闖進政務委員辦公室，與警察爆發激烈衝突，甚至將警員推拉下台階。

一審將破壞警方拒馬及攻擊員警的許順治、李冠伶等11人依損壞公物、妨害公務罪判刑3至5月，被訴煽惑犯罪的魏揚等7人認定無主觀犯意，判決無罪。

二審認為，立法院審案瑕疵可循正常管道救濟，但魏揚等7人以「衝、占領、爬進去、圍住警察、拿下行政院、癱瘓行政運作」等口號及臉書，煽惑他人非法侵入及妨害公務，不具必要性也不是憲法保障的言論自由範疇，改判有罪。

魏揚等7人及李冠伶涉妨害公務部分提起上訴，今年初最高法院審結，認為抵抗權的觀念是為了保護及回復民主憲政秩序，並由憲法賦予其正當性及合法性，抵抗權是最後手段，魏揚等人可因此獲判無罪，撤銷有罪判決發回高院更審。

(中時 )