新黨青年軍成員王炳忠父子4人、與陸生周泓旭被控涉及共諜案，台北地院日前判5人無罪，雖然新黨籲請檢察官勿再上訴；但台北地檢署已決定上訴，現正著手撰寫上訴理由，近日將向高等法院提起上訴。

北檢指出，承辦檢察官認為一審判決有違反論理、經驗法則之虞，有必要提上訴，目前正彙整上訴理由，近日將上訴高院。

(中時 )