新黨青年軍涉共諜案判無罪 北檢認違反論理法則將上訴 14:432021/05/04 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北院 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新黨青年軍成員王炳忠父子4人、與陸生周泓旭被控涉及共諜案，台北地院日前判5人無罪，雖然新黨籲請檢察官勿再上訴；但台北地檢署已決定上訴，現正著手撰寫上訴理由，近日將向高等法院提起上訴。 北檢指出，承辦檢察官認為一審判決有違反論理、經驗法則之虞，有必要提上訴，目前正彙整上訴理由，近日將上訴高院。 建商為如期取得使用執照關說 老里長涉收賄遭訴 險遭小強攻擊 葉毓蘭一決定躲過：黑幫越來越囂張 (中時 ) #上訴 #新黨青年軍 #共諜案 #北檢 #王炳忠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南大攜手勞動部聯合徵才 釋數千職缺 10:592021/05/04 新消息 竹東鎮代會主席陳昌平和峨眉鄉長王增忠涉貪瀆案檢方依法起訴 11:292021/05/04 社會 基隆建商關說給1萬 里長收賄遭訴 04:102021/05/04 地方新聞 占住閒置警舍11年沒人發現 警員胞弟賠44萬獲緩刑 14:572021/05/03 社會 北榮護理人員齊發聲 同唱「護理的力量」 12:252021/05/04 生活 雙北市長轟陳時中疏失 柯文哲列舉4大防疫缺失 侯友宜批造成民眾恐慌 04:102021/05/04 焦點要聞 拔光指甲扯驅靈虐死5歲孫 驚世外婆狂辯：他自己皮 13:402021/05/04 社會 坦承未落實排黑 民進黨道歉 04:102021/05/04 焦點要聞 松山之亂延燒 市警局函辦中崙所巡佐 檢方將儘速分案調查 11:382021/05/03 社會 發監前棄保潛逃 北檢將通緝竹聯幫大哥「神經祥」 08:202021/05/03 社會 控台鐵月花86萬養網軍 李艷秋再爆標案內幕：綠卡真香 11:412021/05/04 政治 社會熱門新聞 雲林國中妹慘死家中懸案19年 被託夢男大生現身：人名都說了 - 社會 可活吞1000隻小強 地表最強「滅蟑暴龍」是牠 - 社會 【小強之亂】負責把風拍攝蟑螂雨 17歲少女躲泰山摩鐵落網 - 社會 【小強之亂】潑蟑5嫌起底 皆為北投幫派成員 警方全面追緝 - 社會 台東遊艇翻覆2人送醫無大礙 女伴開高叉長裙太吸睛秒歪樓 - 新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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