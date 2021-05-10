上市公司中福（1435）出售子公司福興投資股份，疑有違法。證交所董事長許璋瑤10日在立法院財委會表示，經調查中福去年12月出售子公司福興投資股份，給中福整合行銷，董事會討論過程三席利害關係人未迴避，已開罰二次共10萬元，且對於交易價格等疑慮，已將調查結果送金管會，「建議移送檢調調查」。

立委高嘉瑜10日在財委會質詢時指出，有接獲陳情，上市公司中福在2020年12月11日董事會通過，以每股7.03元的價格，出售子公司福興投資給中福整合行銷，但此事卻遲到今年2月才公告，同時中福與中福整合行銷董事長都是黃立中，只是將福興投資股權「左手交右手」，資產有賤售的疑慮；其次是福興若是中福子公司，持有中福的股票即無表決權，但出售給中福整合行銷後，又大量買進中福股票，將投票權「復活」。

對此，許璋瑤表示，此案就是證交所去調查後，要求中福對外揭露，外界才知此消息，證交所前後二次對中福重訊揭露不即時等開罰，金額共10萬元，但交易價格及決策過程瑕疵，交易所並沒有移送權，所以已將此案交金管會，建議移送檢調。

金管會主委黃天牧表示，已在5月6日針對中福違反證交法的部分，開罰48萬元，至於是否要移送檢調？黃天牧回應「要看相關事證」，不願透露是否移送。

(工商 )