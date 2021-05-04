大同集團旗下面板大廠華映為在大陸上市，與陸官方簽下19項承諾，卻未在財報中揭露，前後任集團董事長林蔚山、林郭文艷夫妻等人不僅被控財報不實，投保中心更對大同、夫妻倆等15名當事人提告求償7.5億元。被告之一、大同前獨立董事今開庭表示，他「超規格」監督大同，卻要被告，深感不服。

台北地院今開庭，大同的律師表示，依大陸當地《擔保法》規定，保證契約必須限於保證人與債權人簽訂的書面契約才生效，本件並未向任何債權人簽約，因此不必記載在財報中，大同財報並無不實。

林郭文艷的律師則說，19項承諾是依華映財會人員專業判斷，認為沒有重要性，不必申報，並無虛偽不實，林郭也未參與併購案，而股東主張受有的損害，與財報的因果關係應自負舉證責任。

被告之一、大同前獨立董事兼審計委員召集人蘇鵬飛今親自到庭，表示從他任職第一天，就以顯微鏡檢視大同，幫小股東監督，很多措施都是「超規格」，如讓會計師暢所欲言的「閉門會議」，或請會計師事務所所長建議如何提告簽證品質等，都是主管機關沒有要求的。

蘇強調，他們不是怠惰的審計委員會，做這麼多卻要被投保中心提告求償，對此深感不服。

投保中心本件提告的對象有，大同公司、前任董事（林蔚山、林郭文艷、李龍達、張益華、蔡勝文、陳守煌、蘇鵬飛、吳啟銘、劉宗德、大同大學）、會計主管陳淑芬、安永聯合會計師事務所、會計師林素雯、會計師王瑄瑄等人。

(中時 )