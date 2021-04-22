為擴大業務的廣度和深度，產險業異業頻結盟，其中以富邦產險在異業結盟最積極。富邦產近期和數家醫院、LINE以及遠通電收等作異業合作，另外，新安東京海上產，南山、華南產等多家產險公司都積極和異業洽談合作中，展現提升市占率相當大的企圖心。

富邦產險表示，為提升理賠服務體驗，自2020年8月起與台中榮總及奇美醫院展開異業合作推出「醫起安心」-理賠金代墊住院醫療費用服務。當保戶至合作醫院就醫住院並提出理賠金代墊服務申請，若符合條件富邦產險將加速賠案審核，並在保戶出院前直接以理賠金將住院醫療費用給付給院方，減輕保戶的醫療費用負擔與後續理賠作業。

另外，富邦產表示，該公司保戶也可以用LINE Pay Money繳保費。從2020年10底即成為LINE Pay「保險」專區第一個上架的保險業者，適用險種包含汽機車保險、旅平險、健康傷害險及住宅火險，提供「即查即繳」及「掃描付款」兩種繳費方式。「即查即繳」主要服務投保強制險的機車族群，輸入簡易資料後即可查詢即將續保的強制險保單，提高機車險的續保率；「掃描付款」則是提供給所有持有繳款單的保戶，可透過LINE Pay的條碼讀取器掃描QR Code的方式，選擇使用LINE Pay Money帳戶付款，即可完成繳費。

除了和LINE PAY 合作外，富邦產險也與「遠通電收ETC APP」合作行銷業務，於APP和官網架設富邦產險專屬版位，並透過廣播群發推播訊息，搭配贈品與抽獎活動，引導客戶至富邦產險官網投保。 至於新安東京海上產險之前和樂天市場合作推出「樂天保險館」、南山產物和Gogoro合作推出Gogoro車主UBI保險商品等，目前旺旺保、華南產險、南山產險等都積極和異業洽談合作中。

(工商 )