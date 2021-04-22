台大醫院金山分院邀金山、石門、三芝區的區長等人帶頭施打疫苗。（台大醫院金山分院提供）

配合中央防疫政策，台大醫院金山分院將於4月27日起為萬里、金山、石門及三芝地區民眾施打COVID-19疫苗。為起帶頭作用，金山分院院長張志豪今（22日）邀金山區長廖武輝、石門區長林俊宏、三芝區長王立文及石門衛生所主任吳名哲、金山大同里長許振煌、金山醫院志工龔金源與檢疫所人員、醫護人員等12人，在金山分院接受首批疫苗接種。

金山分院表示，27日起每周二、三、四下午2時至4時、每周五上午9時至11時提供COVID-19疫苗特別門診接種服務，凡符合衛福部公告接種條件民眾，可在院方網站進行查詢及預約疫苗施打。

張志豪表示，為配合中央防疫政策，照顧北海岸鄉親健康，金山分院經衛福部核准為目前北海岸萬里、金山、石門及三芝地區唯一COVID-19疫苗接種服務的醫院。另為了讓北海岸民眾對疫苗更具信心，特別邀請北海岸區長及里長、衛生所、機關代表帶頭施打COVID-19疫苗。

廖武輝表示，防疫是大家的事，公所一定全力支持並配合中央防疫政策，他並感謝金山分院的努力，也願意帶頭參與本次疫苗施打活動，希望新冠肺炎疫苗的接種能夠順利推動，也對金山分院的醫療專業深具信心。

(中時 )