美股隔夜出現彈升。港股今日開高走高。

周四香港恆生指數收漲133.42點或0.47%，為28755.34點，從昨日的重摔彈升。國企股(H股)漲50.60點或0.46%，為10939.12點。

大型科技股漲跌互見。騰訊漲1.8%；阿里巴巴跌0.27%；美團漲2.9%；小米漲0.2%。

本地銀行股集體逆勢下跌。匯豐跌0.8%；渣打跌1.0%；中銀香港跌0.6%；東亞銀行跌0.2%。

長城汽車暴跌12.6%，報21.35港元。中金下調目標價至30港元；大和證券稱該公司第一季受晶片短缺衝擊，影響高於預期。長城並公布第一季扭轉虧損，淨賺人民幣16億元。

電子菸製造商思摩爾漲6.3%，報56.4港元。北京市控菸協會表示，已提交意見，對於增加電子菸相關規定的執行持反對態度。

本周一首上市的旅遊網站攜程一度漲6.1%，股價見上市新高。收漲5.9%，報299港元。

(時報資訊)