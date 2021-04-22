高雄仁武產業園區今（22）日舉辦首場招商說明會，吸引近300家企業有意搶進詢問。市長陳其邁比喻，這像一場招親大會，要把這個「女兒」嫁出去，因此水、電方面，廠商都不用擔心，高市府早就準備好了，也樂當最佳助攻角色，協助企業在國際競爭。

陳其邁指出，仁武產業園區去年11月動土、今天正式招商，5月為台北說明會，6月開始選商、12月可進場施工，公共建設也將同步進行，用最快的腳步跟時間賽跑，扮演企業最好的助攻角色。

陳其邁強調，高雄在水、電、土地都超前部署，是全台準備最好的城市。高雄有很多隱形冠軍、人才輩出，不論在電子零組件、半導體產業都是很有競爭力的城市。期待未來打造仁武產業園區成為高階製造中心外，也與亞灣5G AIoT創新園區合作，協助傳產數位轉型，面對下一世代競爭。

高雄仁武產業園區今天首辦招商說明會，300廠商有意搶進。（柯宗緯攝）

高雄仁武產業園區今天首辦招商說明會，300廠商有意搶進。（柯宗緯攝）

經發局長廖泰翔指出，第一波預登記僅供租用的台糖土地為主，租賃期間最長20年、期滿可申請續租，租金以台糖計價公式為主，市府不加收任何包租代管行政費，最快今年底到明年上旬陸續點交，承租廠商應於土地點交之次日起3年內取得工廠登記，廠房建蔽率60％、彈性容積210％，另若符合容積獎勵相關規定者，最高可達300％。

經發局在會中針對園區規畫內容、進駐條件及辦法詳細說明，並預告將於4月30日公告預登記作業、5月14日截止收件。經發局強調，確定投資企業將由「投資高雄事務所」提供整合性服務，快速排除五缺等投資障礙，用最短時間讓投資順利落地。

(中時 )