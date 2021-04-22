日月光高雄廠響應2021世界地球日，舉辦「用SDGs17愛地球」系列活動傳達永續概念，包含宣誓愛地球、節水省電一起來、二手市集無痕飲食等，貼近生活又對環境友善的行動，邀請全體員工輕鬆簡單的落實，並號召星巴克、7-11一齊響應，讓今年的地球日，不僅深入到個人，更擴大企業的社會影響力，紮根環保概念，致力推展永續發展行動。

日月光響應世界地球日舉辦系列活動，鼓勵員工重視自然資源永續守存，秉持著企業發展與環境保護並行不悖的理念，齊心推動綠能環保產業鏈。日月光將永續理念融入企業營運，以創新方式，在生產與環保中取得平衡；從源頭減塑喚起環保意識，讓全體員工動起來，藉此提升廠區資源使用效率、廢棄物減量等。現在，日月光以國際性SDGs永續指標，持續引領公司開創出跨域、跨界的全新企業契機，走向永續發展的未來。

日月光為半導體產業領導者，一直以來以積極的態度發展正面的社會影響力。22日世界地球日當天下午4：22，由高雄廠高階主管群率領上百名員工，於楠梓科技產業園區一園區、二園區同步進行宣誓活動，以「環保永續持續精進，沒有最好只有更好」、「地球只有一個，愛護家園從我做起」等口號，結合企業營運與永續策略，喚起大家的綠色意識，進而身體力行，簡單達到綠生活的落實。

日月光資深副總周光春表示，由於經濟、科技、環境因素加速循環經濟的成熟，日月光擴大環保層面的影響力，透過管理策略，影響擴及上下游共2千多家合作供應夥伴，攜手貫徹在地實踐的精神，不僅提高國際客戶對日月光產品的信任度，更將環保思維落實愛護地球行動的能量，轉化為產業發展共同前進的力量，讓社會、國際了解日月光與企業夥伴長期共同為環境保護及永續發展所做的努力。

(旺報 )