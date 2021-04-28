趙立堅推特轉發諷刺日本核廢水插畫。（取自趙立堅推特）

大陸外交部發言人趙立堅今（28日）主持例行記者會。有日本記者提問趙立堅，關於你發的涉及日本核廢水的推特，日方已經向中方表明抗議，並要求刪除你的推特，請問你是否會刪除？對此有何評論？

趙立堅就此表示，據我所知（我的推特內容）是一幅中國青年插畫家的畫作。我想這首先說明了葛飾北齋先生的原作在中國有一定知名度，中國民眾對日本文化是相當瞭解的。這幅新作品反映出中國民眾對日本政府單方面決定以排海方式處理福島核污染水的擔憂和不滿。事實上不僅是中國，日方行徑已經引發多國政府、國際組織、全球300多個環保團體，和包括日本國民在內的各國民衆的強烈反對和嚴重關切。

趙立堅指出，我們多次提到福島核污染水有害物質多、危害極大。美國科學雜誌、德國海洋科學研究機構、俄羅斯、韓國等多國學者認爲，日方擬排放的核污染水即使經過仔細清洗，仍含有大量放射性物質同位素，其中碳14的半衰期可達5730年。核污染水自排放之日起，未來幾十年內將影響太平洋沿岸全部國家，所含放射性物質將對全球海洋環境造成數千年之久的危害。日方爲了省錢，單方面決定將核污染水排海極不負責任。

趙立堅表示，日方錯誤決定在先，我們抗議在後，日方做了壞事，還不讓別人說嗎？全世界抗議不是一天兩天了，日方一些官員一直裝聾作啞，爲什麽對一幅插畫作品氣急敗壞，他們應該多聽聽世界人民對於核污染水排海的抗議呼聲，日方應該認清自身責任，履行國際義務，撤銷錯誤決定。

趙立堅說，至於你提到我是否會刪帖並道歉，可能你已經注意到，我已經把推特置頂了，插畫反映的是正當民意和正義呼聲，日本政府需要撤銷錯誤決定並道歉！

(旺報 )