據「Defense One」報導，針對2020年兩棲突擊車(AAV)於訓練時發生意外的悲劇，美陸戰隊參謀主任奧爾森（Gregg Olson）3日在出席國會聽證會時證實，兩棲突擊車無法滿足戰備標準，加上長年在中東地區地面作戰而流失兩棲作戰能力，陸戰隊的戰備能力已不足以因應水上作戰；然而，眼前陸戰隊的定位正轉向海上作戰，此一能力的不足不僅讓陸戰隊《2030部隊設計》立下的目標面臨重重挑戰，更難因應大國競爭下與大陸的角力。

2020年7月，美陸戰隊發生兩棲突擊車的意外事故，造成8名陸戰隊與1名水手死亡。奧爾森強調，陸戰隊自此事件習得許多教訓，未來當可避免悲劇重演。但伴隨著安全規範的改善，該事件也凸顯陸戰隊兩棲作戰的戰備程度不足。

他解釋，不只是只有這次訓練意外的兩棲突擊車，甚至是整個陸戰隊的兩棲突擊車皆無法滿足作戰標準。2020年4月，共13輛兩棲突擊車撥交至陸戰隊第15陸戰隊遠征支隊(15th MEU)，卻有高達12輛無法使用。歷經第15陸戰隊遠征支隊的機械士數月的修復後，陸戰隊認為該批兩棲突擊車於7月已具備執行水上作戰的能力。

孰料，這次意外卻暴露這批兩棲突擊車根本不夠格進行水上作戰。事後調查報告更顯示，陸戰隊逾54%的兩棲突擊車，水密完整性並未達標。「我們的調查報告發現整個陸戰隊兩棲突擊車的水密完整性，都出現問題」。

儘管美國海軍暫停使用發生意外的兩棲突擊車；但陸戰隊卻仍舊讓該款車輛持續服役。陸戰隊副司令湯瑪士(Gary Thomas)向國會證實，儘管性能不佳，但陸戰隊仍會使用該兩棲突擊車至2026年為止。其承諾，「會充分滿足各種資源需求以保證其能正常使用」。

調查報告還發現，除了兩棲突擊車的維修出現問題外，人員訓練不足也是一大問題。許多陸戰隊甚至還沒完成如何從淹沒車輛中逃出的訓練，泳訓與水上資格認證也還未取得。結果當7月30日兩棲突擊車的意外發生時，缺乏足夠訓練加上車輛缺陷導致致命性結局。

奧爾森表示，在中東地區20年來的戰爭，讓陸戰隊忙著地面作戰而喪失兩棲作戰的優勢；尷尬的是，隨著美陸戰隊調整自我定位，海上作戰將成為未來主旋律，此時陸戰隊才驚覺自己已喪失兩棲作戰的能力。根據《2030部隊設計》，陸戰隊正轉型為擁有多領域作戰能力的海上部隊，擁有兩棲船艦與替代平台。

雖然《2030部隊設計》想要打造一支擁有強勁戰力與高戰備程度的海上遠征勁旅；但2020年發生的兩棲突擊車悲劇卻有力的給陸戰隊高層一記耳光，並指出軍方離這一目標仍有漫漫長路。

(中時新聞網)