政府大力推廣行動支付、非現金支付，然而立委發現個資外洩、被詐騙機率大。立委賴士葆10日質詢時指出，電支消費個資財政部一手掌握，這很「母湯」，且電子支付的盜刷率高、被詐騙率也達5.5％比發票中獎率還高，金管會應對低風險電子銀行業務採備查制。金管會主委黃天牧承諾一個月內提報告。

賴士葆首先質詢到黃天牧個人是否有在用行動支付，黃天牧表示，比例很小，只有繳稅時會用「台灣Pay」，平日很少用，但他表示不是不支持而是自己開銷低「每個月花不到2萬元」。

賴士葆進一步問到，財政部近期預告修正《電子支付機構提供稅捐稽徵機關與海關身分資料及必要交易紀錄管理辦法》，未來個資會上傳到稅捐機關，主委不用行動支付是否是怕KYC會侵犯個資？黃天牧指出，確實會擔心，因為只要用現金以外的工具支付，都會讓人知道錢花在哪。賴士葆認為財部的做法「很母湯」，侵犯到個資，大家都要小心。

賴士葆指出二大數據：信用卡小額網路盜刷大增26.5％、被詐騙機率5.5％，比發票中獎率還高。對於這些「交易風險低、發生機率高」的低風險電子銀行業務現在無需函報金管會，是否應該改備查。

黃天牧指出，現在ATM轉帳、信用卡消費超過1萬元以上就會通知，對於低風險電子銀行業務是否該改為備查，金管會將研究，一個月內提報告。

立委李貴敏也指出，電支消費金額已首度高於電票消費金額的67.7億元，國人使用習慣在改變，資安、個資保障、防盜各項準備須超前。

黃天牧指出，電支業者的資安要求與銀行公會是一致的，至於第三方支付非金管會主管，電支才是目前都要求「實名制」，且金管會有「資安行動方案」在執行。

(工商 )