台灣本土疫情爆增破百確診數，雙北進入三級警戒，鬧得人心惶惶，而網紅團體「瘋男」成員Nick(王柏傑)更是身陷險境，他昨(5/15)一早手機突然來了數通未顯示來電，接起來竟被告知「您昨天的計程車司機確診」，因此接下來得自主健康管理14天，Nick大傻眼，只能先取消工作行程，並告知眾人下週頻道可能會停更。

Nick昨在臉書貼出一張來電顯示截圖，只見上面有數通「未顯示號碼」的來電，他表示手機一早被打爆，而他平時的習慣，是不接這種電話的，但因為對方一直打，基於想知道是誰，因此接聽，不料對方卻說：「您昨天是否從XX路搭乘計程車，那位司機確診了，請您自主管理14天不要出門，如有不舒服馬上通報就診」。

Nick接了電話之後大傻眼，透露因為疫情升溫，他覺得搭捷運人太多比較危險，因此搭了計程車，不料卻遇上這種事，讓他直呼運氣很差，但表示「我全程都有戴口罩，目前也完全沒有不舒服」，只能先緊急取消所有行程，並上網公開這件事情，通知下週頻道可能會暫停更新，Nick也藉由這件事，證實沒事真的不要出門了，連搭計程車可能都很危險，「可以就自己開車、騎車，如果我有任何狀況，我會跟大家說」。

他在IG限動有陸續更新事件後續，表示有打1922疫情通報專線詢問，但對方無法確定此事，詢問叫車的app客服確認，卻是「完全鬼打牆說他們不知道」，最終無法確認這通電話的真實性，但沒被討個資或是其他行為，聽起來實在不像詐騙，說的路線也是正確的，之後計程車客服有協助聯繫司機，但沒能聯繫上，Nick無奈表示：「只能等晚上新聞看有沒有計程車司機了」，但小心起見，他還是按指示先關在家自我管理，並貼哭泣表情符號，大嘆：「希望是詐騙」。

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(中時新聞網)