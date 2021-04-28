國中會考將在5月15、16日展開，因應疫情，北市教育局今早進行國中會考模擬演練，除了遵守防疫規則戴口罩、量體溫外，今年考生也將有英聽測驗，北市教育局長曾燦金表示，考生必須全程配戴口罩，如有屢勸不聽，該科目恐怕會掛蛋，而英聽期間也將短暫關閉試場4個角落的窗戶，避免聲音干擾。

去年因疫情關係，國中會考取消英文聽力測驗，今年則恢復英聽測驗，台北考區28日在中崙高中舉行疫情模擬演練，考生將採分留報到，考場也會開放冷氣，僅在聽力測驗時，將門窗關閉25分鐘，今年國中會考，仍不開放家長陪考，台北考區將有21476名考生，分別於24個考場應考。

曾燦金表示，為了因應疫情，今年每個考場將另準備4間備用考場，供自主管理期間有症狀、自主管理期間沒有症狀、經過量測體溫發現有呼吸到症狀等3類情形，安排至備用考場，每間最多安排5人。

教育局表示，台北考區計有2萬1476名考生報名，分別於24個考場應考，並在5月3日提交各考場體溫量測站平面配置圖及電力電箱配置圖，5月7日前完成各考場防疫及試場運作及冷氣高壓測試。

教育局指出，今年最大的考場仍為師大附中，應試考生共有1677人，考場也將動員百人以上人力，來協助考場試務工作和防疫作業。

(中時 )