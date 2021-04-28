28日印度新冠死亡人數超過20萬大關。

印度第2波新冠疫情居高不下，今（28）日再新增逾36萬人染疫、3,000人病死，雙雙刷新紀錄，不過專家警告，實際染疫人數可能超過5億人、死亡人數達99萬人，同時今天還不是印度最致命的一天，預估印度還有可能迎來一日1.3萬人病歿的高峰。

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，印度今日新增36萬960例確診病例、3,293人死亡，雙雙刷新紀錄，目前印度總確診人數已經超過1,799萬人，總病歿人數正式突破20萬門檻，在此之前，印度已經連續7天，每天新增超過30萬確診病例。

不過美國有線電視新聞網（CNN）報導，今天可能不是印度疫情爆發以來最致命的一天，根據華盛頓大學健康計量評估研究中心（Institute for Health Metrics and Evaluation，IHME）預估，一直到5月中，印度每日死亡人數將持續攀升，最高峰可能來到單日1.3萬人，比現階段高出4倍。

新德里疾病動態、經濟和政策中心（Center for Disease Dynamics, Economics and Policy）主任納斯米瑞安（Ramanan Laxminarayan）悲觀指出，「我不認為有任何一個家庭能不受新冠死亡影響，我可以想像，每一個家庭都有一個人離開。」

另外，世衛首席科學家史瓦米那尚（Soumya Swaminathan）受訪時也表示，印度實際的總染疫人數可能更多，比目前所知的至少高出20至30倍，換句話說，現階段印度的總確診人數有可能已經超過5.2億人。

印度染疫人數低估的原因主要在於病毒檢測數量不足，史瓦米那尚說印度全國平均病毒檢測陽性率為15%，德里等城市的陽性率為30%，代表有很多人尚未被檢測出感染。

密西根大學生物統計專家穆克吉（Bhramar Mukherjee）指出，病毒檢測不足的原因包含許多沒有症狀的沉默患者，所以他們不會去進行檢測，還包括鄉村地區的檢測設施不足等。

除此之外，印度病歿人數也可能低估，由於公衛基礎設施不足，就算是疫情之前，全印度也只有86%的死亡案件會通報給政府，當中只有22%會受醫生確認，列出官方死因。

多數印度人都不是在醫院中過世，主要在家中或其他地方離世，因此難有醫生確認死因。現階段疫情嚴峻，醫院爆滿、拒收新病患，愈來愈多新冠病患在家中、路邊、其他地方嚥下最後一口氣。

穆克吉預估，確切病歿人數恐怕少估了2至5倍，真正的死亡人數可能接近99萬人。

(中時新聞網)