新加坡航空台灣分公司總經理去年12月由蔡建華接任，負責管理新航在台灣的客運和貨運業務以及整體營運。蔡表示，新航已自今年4月起提供每周3班往返新加坡與台北之間的飛航服務，搭配每周7班由酷航營運的聯營航班，新航集團等於每周有10班往返新加坡與台北。

蔡建華曾於加拿大、中國、南非、北歐與荷比盧等市場擔任總經理職位，歷練資歷完整。他說，目前新加坡給予台灣旅客免隔離的措施，但台灣還未給予相關待遇，若雙方有談成，旅遊泡泡自然會成形。

蔡建華說，台灣出發的旅客可於新航官網及其他機票銷售通路，購買新航機票從台北出發前往新加坡及新航集團之全球航點。為提供旅客順暢的旅程及更多的彈性，在這個充滿變數的期間可以安心購票，旅客於2020年3月5日之後的訂位購票，於2021年6月30日前可免費無限次更改旅行日期，2021年6月30日之後可以免費更改旅行日期1次。

為了逐步在台灣市場增加與顧客的互動，新航將參加於4月30日至5月2日在台北市信義區統一時代夢廣場的「星展新加坡歡樂城」，邀請民眾前來參加精彩活動，一起重溫飛行的樂趣。民眾可戴上VR眼罩盡情探索新航A380客艙、或在特別打造的新航登機室拍照區，拍下久違的搭機照上傳社群媒體並標註＃FlySQ，即可參加摸彩獲得新航小禮物。

小女孩可以穿上兒童版空姐制服，變身小小空服員，現場也將販售空中獨賣的新航品牌商品。KrisFlyer會員及新航好友前來活動現場即可獲贈專屬紀念品，現場申請會員時輸入優惠碼「FLYSQ」且成功加入成為KrisFlyer會員，即可獲得500紅利哩程。

隨著世界各國開始施打疫苗，新航集團對於國際航空客運市場保持謹慎樂觀的態度。在接下來的幾個月，新航將逐步謹慎重啟客運航網，依據目前的航班規劃，集團的客運運能將在2021年6月恢復到疫情前的27％，對於航網及航班規劃保持敏捷與彈性，當需求復甦時能迅速地增加運能以取得先機。

(中時 )