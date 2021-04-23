櫃檯買賣中心與勤業眾信聯合會計師事務所共同舉辦「110年度推動優質企業上(興)櫃宣導說明會」，並針對將於第3季正式開板的「戰略新板」開板，透過創投公會協助邀請創投公司及創新企業參加，讓有意願進入櫃買市場之公司更加認識「戰略新板」。

櫃買中心表示，此次說明會除可讓與會公司瞭解進入資本市場之好處，以及櫃買市場各交易板塊之申請條件與程序外，更可讓公司認識進入資本市場的新管道-戰略新板，使與會公司可依自身發展階段，評估選擇未來適合申請的交易板塊，同時表達櫃買中心積極協助優質公司進入資本市場的熱忱，提供投資人更多優質投資標的，創造公司與投資人雙贏局面。

此次說明會共有「邁向資本市場-戰略新板簡介及申請上(興)櫃注意事項」及「公司成長之關鍵密碼-上櫃前之公司重組規劃」等兩個主題，分別由櫃買中心上櫃審查部副理藍順得說明戰略新板相關制度內容與特色、公司申請上(興)櫃程序，及上櫃審查重點與應注意事項等，並由勤業眾信財務顧問服務部執行副總經理李紹平說明公司因應不同成長階段的組織重組規劃重點，以利公司可以提早因應準備，順利進入資本市場。

(時報資訊)