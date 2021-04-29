櫃買5／6審議凌陽創新公司上櫃案 16:322021/04/29 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心29日表示，預計於5月6召開上櫃審議會，將審議凌陽創新公司（5236）上櫃案。 根據櫃買中心資料顯示，凌陽創新公司主要從事筆電嵌入式影像處理控制晶片、外接式影像處理控制晶片及電腦週邊裝置微控制晶片之研發及銷售，董事長為黃洲杰，推薦證券商是福邦證券及凱基證券，申請時資本額5億2,450萬元；109年度之營業收入為18億2,393萬元，稅後淨利為4億6,766萬元，每股盈餘為9.09元。 《櫃買市場》資安影響漸增 櫃買修正部分條文 《電腦設備》廣錠Q1營運落底 每股虧1.16元 (工商 ) #凌陽創新 #控制晶片 #審議 #上櫃案 #櫃買中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》矽格業內外皆美 Q1獲利衝新高 07:452021/04/29 財經 樂意傳播29日申請登錄興櫃股票 11:252021/04/29 財經 時代雜誌評選 2021百大最具影響力企業 台積入榜 04:102021/04/29 財經要聞 《集中市場》外資轉賣超63億元 台股虎頭蛇尾 15:072021/04/29 財經 櫃買九場次業績發表會 5月起密集登場 11:212021/04/29 財經 入住內湖豪宅區千萬有找 瑪瑪咪雅988萬起 09:002021/04/29 房市新訊 《櫃買市場》振宇五金、樂意申請掛牌 13:592021/04/29 財經 《半導體》蘋果報喜 台積電穩揚 11:262021/04/29 財經 立委批公設比破5成 花敬群嗆別買就好 04:102021/04/29 財經焦點 台南地政局大數據 檢視地價變動及衡平性 09:182021/04/29 區域情報-台南 《其他電子》耕興1Q營收、獲利雙創高 08:532021/04/29 財經 財經熱門新聞 成本最低只有7元 這家公司持有2萬張陽明 董座曝投資心聲 - 財經 航運股股價持續上揚 法人買賣籌碼藏細節 - 財經 特斯拉收割韭菜？網紅轟大炒比特幣 馬斯克回應了 - 財經 聯電狠賺400萬竟是心中的痛 他決定這檔抱到50元 - 財經 促參小組推動5海淡廠 投資金額上看500億元 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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