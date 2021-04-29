櫃買中心29日表示，預計於5月6召開上櫃審議會，將審議凌陽創新公司（5236）上櫃案。

根據櫃買中心資料顯示，凌陽創新公司主要從事筆電嵌入式影像處理控制晶片、外接式影像處理控制晶片及電腦週邊裝置微控制晶片之研發及銷售，董事長為黃洲杰，推薦證券商是福邦證券及凱基證券，申請時資本額5億2,450萬元；109年度之營業收入為18億2,393萬元，稅後淨利為4億6,766萬元，每股盈餘為9.09元。

(工商 )