【愛傳媒黃珊珊專欄】氣候變遷是每一個地球人的功課，也是每一個人的責任。4月22日是世界地球日，柯文哲市長也宣布2050年台北市將邁向溫室氣體淨零排放的願景目標。

事實上，台北市政府一直在節能減碳、永續經營的政策目標上，做了許多精進，連續兩年發布的台北市自願檢視報告裡可以發現，台北在2019年的碳排放量是1160萬噸，已經比2005年減量11.3%。中期我們則希望在2030年減碳30%，最後在2050年達成淨零排放的目標。

我們希望將台北市打造成一座宜居永續城市，而在減碳這個課題上，我們也推動許多政策方法，達到這幾年大家所看到的成果，包含汰換老舊管線降低漏水率、推動共享運具、提倡智慧零碳建築等，也在今年年初我們的空氣品質從三級管制區，升級為二級防制區，和花東地區相同！

其實，產發局還有一項「追日計畫」，寸土寸金的台北，加上日照天數低於中南部，在台北市推動太陽光電其實非常不容易，但我們重新盤點台北市的市有房地、機關學校，在公家機關、學校的屋頂、場域設置，吸引業者投資，能源之丘、山豬窟、北投機場已經建置完成，全國最大關渡國中公民電廠也於今年正式運轉。在台北市的社宅，興隆、明倫、東明等，太陽能發電也都是必要設施。

另外，民間參與最成功的案例就是信義新城，整個屋頂設置太陽能板，不僅可以發電，還能遮雨，夏天時頂樓還能降溫約5度，住戶因此省下不少電費，這就是我們的成果，讓家家戶戶都是發電廠。

這幾年來，極端氣候變遷影響越來越劇烈，永續經營的概念是每一位地球村公民都必須面對的課題，也是人類和地球永續發展一項無悔的承諾，愛地球就從小地方做起，台北市政府也會繼續努力，完成2050淨零排放的目標。

作者為台北市副市長

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(中時新聞網)