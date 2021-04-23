鋼聯(6581)首季稅後純益6555萬元，每股純益0.59元。目前國際鋅價已來到每公噸2800美元，對出售氧化鋅供提煉鋅金屬的鋼聯營運相對有利，不過，今日仍難敵賣壓，盤中股價跌幅約在2.5%左右。

2020年受到新冠肺炎疫情影響，全球經濟不確定性高，國際鋅價跌跌不休，但去年下半年歐美國家重啟經濟活動，國際鋅價逐步回升。據統計顯示，2020年全年平均鋅價2265美元，較2019年實際數2549美元減11%，2021年目前國際鋅價已到每公噸2800美元，對鋼聯出售氧化鋅供提煉鋅金屬的業績將有正面的助益。

台灣鋼聯100%轉投資子公司台鋼資源營運動能充沛，去年底完成第4、5座蒸壓釜擴充產線至5條，今年起處理量能將增加3成，此外，廠內同時設置兩座再生粒料專用預拌混凝土廠，也在去年底啟用，都對鋼聯2021年營運再添新的活水。

鋼聯2021年首季營收3.06億元，毛利率49.05%，季減10.73個百分點，年增29.36個百分點，單季稅後純益6555萬元，較2020年同期由虧轉盈，單季每股純益0.59元。

(時報資訊)