今天是聯合國「世界書香日」，新北市文化局推出「你用『 』讀新北」城市閱讀活動，邀請民眾用自己喜歡的方式閱讀，主題展23日起5月2日在新北市府一樓大廳展出，24、25日市民廣場還有結合音樂與閱讀的「書香交響閱」，知名歌手李友廷、吳汶芳、吳志寧輪番演出，邀民眾一起來同歡。

新北市文化局23日找來藝人楊千霈與新北市長侯友宜為展覽開箱，邀民眾一起透過閱讀感受彼此不同的生活與工作形態，產生共鳴，讓城市的美好，從閱讀各種風景開始。

侯友宜說，新北市升格直轄市已滿10年，新北市致力打造閱讀城市，讓閱讀融入城市的日常，除在各區打造別具風格的特色圖書館，如新增設20所圖書新館，空間翻轉71所圖書分館，改造267所學校圖書館。

侯友宜表示，市府也讓圖書館更人性化，在城市打造閱讀角落，捷運站、公車、便利商店、美容院，甚至將圖書館設立在菜市場，成為家庭主婦們交換心得的聚集場所，他也分享最近閱讀的書是比爾蓋茲著作的《如何避免氣候災難》，坦言有一點硬。

文化局表示，市府大廳主題特展共分閱讀沙龍、百工、歷史、多元、探索、世代、生活七大展區，透過新北不同面向的特色產業、職人、多元文化等，結合新北文學獎作品所策畫的主題展覽。

新北市立圖書館也特別在展場中打造了峇里島與黑膠的閱讀空間，讓看展民眾實際體驗新北市最具特色的閱讀角，享受偽出國的氛圍。

文化局說，還有超過20場次的閱讀沙龍，邀請到知名部落客藍白拖、工人作家林立青、獨立音樂歌手吳志寧、節目主持人馬世芳、以及擁有28萬網友追蹤的知名網紅「娘娘」等重磅嘉賓，分享閱讀生活。

24、25日市民廣場將變身大型閱讀市集，有結合音樂與閱讀的「書香交響閱」，還有學生樂團結合新北地景文學的詩歌朗誦，還有12個依照新北特色風格選書打造的「主題書屋」、親子專屬的「玩讀繪本區」與「親子DIY區」、以及美學市集，讓各年齡層民眾都能找到適合自己的閱讀體驗活動。

(中時 )