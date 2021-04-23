近日，中國大陸各省份2021年第一季經濟成績單陸續公布，截至4月22日，至少有22個省份發布了第一季GDP數據，去年受到疫情肆虐墊底的湖北，今年以58.3％的增速高居榜首。

其中，GDP總量方面，廣東以2.7兆（人民幣，下同）穩坐「粵老大」的位置；GDP增速方面，22省份GDP增速均為兩位數，去年墊底的湖北以58.3％的增速高居榜首。其中，有7個省份GDP增速跑贏了大陸全國GDP增速。

湖北省統計局數據，2021年第一季，湖北省生產總值9872.67億元，比上年同期增長58.3％。

分產業看，第一產業增加值775.81億元，增長24.9％；第二產業增加值4092.12億元，增長88.9％；第三產業增加值5004.74億元，增長45.7％。

數據顯示，湖北工業生產全面恢復，先進製造業增勢良好。第一季，湖北省規模以上工業增加值同比增長96.0％，比2019年同期增長6.2％，兩年平均增長3.1％。

另外，湖北進出口保持增長，外商投資加快恢復。第一季，湖北省進出口總額達1174.6億元，同比增長88.1％。出口696.8億元，增長118.8％；進口477.8億元，增長56.1％。

至於就業形勢，數據顯示總體穩定，居民收入持續回升。第一季，湖北省城鎮新增就業人員17.85萬人，完成全年目標任務的25.5％。湖北省城鎮居民人均可支配收入11573元，同比增長23.0％，比2019年同期增長8.5％，兩年平均增長4.1％。

(旺報 )