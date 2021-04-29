專業TPU機能布暨成品大廠八貫（1342）國際戶外品牌大廠拉貨力道強勁，第一季營收4.36億元，創歷史同期新高表現，年增率13.35％，營業淨利0.6億元、稅後淨利0.5億元，EPS 0.75元。

八貫表示，受到石化供應鏈供需不穩定，以及價格波動激烈，客戶備貨意願十分積極，且受惠訂單需求暢旺，目前稼動率幾近滿載，訂單能見度至7月底，以及第二季已啟動部分產品線售價調漲，同時德興一路新廠產線已通過北美第一大醫材通路商Hill Rom認證，毛利率可望維持。

八貫有皮布料及成品組件兩個事業群，主從事TPU（熱可塑性聚氨酯彈性體）機能性布料產品及其相關成品組件之二次及三次製造加工及銷售；終端應用於高端醫療、航太、救生、戶外用等產業，外銷美洲、歐洲及亞洲等地。

受惠戶外需求復甦力道延續，八貫第一季毛利率23％，雖受到新台幣實質匯率攀高影響約7％，然與2020全年平均毛利率25.5％相較，因高稼動率因素，毛利率僅減少2.5個百分點。

八貫指出，疫情改變人們生活習慣，終端銷售量反彈，帶動國際戶外品牌大廠拉貨力道強勁，且在中美貿易戰激化持續下，國際戶外品牌大廠擴大非中國生產的需求，主要產線全在台灣宜蘭，轉單效益挹注明顯，戶外需求暢旺，醫療需求亦保持穩健。

(工商 )