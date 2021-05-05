展碁國際(6776)經董事會決議，決定加碼投資Protrade持股至51%，作為展碁異業夥伴經營的重要標的。

Protrade成立於2000年，是一個專精於合成橡膠、天然橡膠、塑膠及相關化學應用產品原料的買賣及技術服務商，提供輪胎、鞋材、膠黏劑、輸送帶、高爾夫球等產業客戶，為服務分布全球的客戶，在美國、加拿大、南美洲、中國及東南亞皆有營業據點，每年獲利穩定。

此次增加投資之目的，除可增加展碁的投資收益及發揮通路平台效益外，更可擴大展碁在不同領域的代理產品廣度，並結合Protrade的國際據點，使展碁邁向國際化，發展前景可期。在互利共好理念下，透過結合宏碁集團在資訊科技產業的資源，協助其發展為全方位的應用材料及技術資源服務商，挹注營運動能持續升溫，發揮展碁夥伴經濟綜效。

展碁公布2021年第一季財報，稅後淨利達5.75千萬元，年增42.3%，表現優於預期；EPS為0.78元，毛利率為4.92%，營益率為1.46%。

(時報資訊)