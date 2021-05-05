全球第四大壓縮機製造廠瑞智精密第一季銷售台數562.76萬台，雖創同期歷史新高，但囿於原物料上漲幅度超越售價漲幅，第一季EPS維持與去年同期0.27元相同水準。

瑞智今（5）日董事會承認第一季財報，第一季合併營收58.3億元，年成長37.5％，營業利益1.99億元，稅前淨利2.16億元，合併稅後淨利1.46億元，年增3.2％，EPS為0.27元，與去年同期相同。

瑞智指出，瑞智第一季銷售台數創同期歷史新高，主因是今年疫情趨緩，出口訂單需求旺盛，再加上大陸宣導就地過年，第一季消費需求較同比增長所致。然而第一季有色金屬原材料及運輸包裝等價格上漲，讓空調產業上下游生產成本，造成不小的壓力，售價在旺盛市場需求的推動下，雖有調整，產業間對這波原物料漲價週期仍保持觀望態度，以致獲利增長有限。

瑞智指出，第二季即將進入大陸空調內銷旺季，後續業績預期仍將維持高檔，但隨著近日各國疫情急遽加溫，以及市場原物料及運輸成本仍居高不下，今年整體市場環境不確定性變數仍高，瑞智仍將持續觀望市場機會，以隨時因應市場波動。

(工商 )