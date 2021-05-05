廣越(4438)首季營收15.4億元，較去年下滑16%，毛利率9.72%，EPS為-1.05元，法人預估Q2將可轉虧為盈!廣越總經理吳朝筆表示，公司營收將從4月起步入正成長，且一路旺到年底，預估營收年增率有望超過25％，2022年則有望突破2019年新高表現。

廣越今日(5日)董事會通過110年第一季合併財務報表，合併營收15.49億、營業毛利1.51億較去年同期增加43.31%、營業淨損1.23億較去年同期減少0.21億、稅前淨損1.12億較去年同期增加0.26億、稅後淨損0.88億較去年同期增加0.26億、淨損歸屬於本公司業主1.09億較去年同期增加0.55億、每股虧損1.05元。

展望2021年，法人表示，廣越自4月起營收可望增25%以上、獲利成長幅度將大於營收成長幅度，受惠於產品組合優化故毛利率可望再提升、且今年又新增2家美國知名戶外品牌、若歐美各國及亞洲各國之Covid19疫苗可在今年底之前都完成2階段注射，那明年業績及獲利展望將更受到期待。

根據手中訂單能見度分析，廣越今年有Spyder、BlackDiamond兩大新客戶加入；而舊的主要客戶North Face、Patagonia今年將較去年成長五至六成，雖然Nike、adidas有可能衰退10％；整體而言，仍有25％以上成長。

(時報資訊)