臉書第一季營收獲利均優於華爾街預期，周三盤後股價大漲逾6%，報326美元。

臉書第一季營收年增48%，為261.7億美元，優於市場預估的236.7億美元。淨利為95億美元，較去年同期暴增94%。每股盈餘為3.30美元，超出市場預估的2.37美元。

此外，臉書首季每日活躍用戶（DAU）為18.8億個，每月活躍用戶（MAU）為28.5億個，均大致符合市場預期。每用戶平均收入（ARPU）為9.27美元，高於分析師預估的8.40美元。

臉書的「其他事業」營收為7.32億美元，較去年同期暴增146%，並貢獻公司整體營收近3%。該部門包括Oculus虛擬實境頭戴裝置和Portal視訊聊天設備。

臉書表示營收大幅成長，主要因「每廣告平均價格」較去年同期上漲30%，以及廣告投放數量成長12%。

臉書表示，與一年前剛爆發新冠肺炎疫情導致成長放緩相比，今年第二季公司營收增長將持穩或溫和加速，但臉書預期第三季和第四季的營收增長與去年同期的快速增長相比將大幅下滑。臉書亦警告蘋果調整iPhone隱私保護政策，也恐將衝擊本季業績表現。

此外，臉書將今年資本支出規模從介於210億～230億美元，調降至介於190億美元～210億美元。

(時報資訊)