佳世達（2352）5日公佈2021年4月合併營收為173.46億元，較去年同期成長19.7％、相比前一個月衰退7.5％，累計今年前四月合併營收683億元，年增146億元、成長27.1％，持續刷新同期新高紀錄。

佳世達表示，現有事業在後疫情新常態下，持續較去年優化成長，再加上聯合艦隊新夥伴，包括明泰、仲琦、國韶、Frismed等發揮綜效，都是成長主因。

佳世達將於5月13日舉行第一季線上法人說明會，說明第一季營運成果與未來展望。

(工商 )