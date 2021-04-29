台驊投控（2636）董事長顏益財29日宣布今年首季營收飆上58.93億元，再創單季新高，年增133.16％，較去年第四季再增加10.2億元，季增21.12％，EPS3.16元，較去年第四季的EPS1.65元近倍數增長，超越去年前三季淨利總額，已達2020年全年每股盈餘新台幣4.72元之67%，年增1563%，季增92%。

台驊控股擁有海、空、鐵、陸完整物流產品佈局，本季營收及獲利再創新猷。營收部分，憑藉良好的供應商關係，於供給稀缺情況下爭取更多艙位，進而體現業務規模優勢，吸引更多新客戶合作，首季營收高成長，毛利及毛利率成長，係因集中資源於優質客戶策略見效，毛利率因此上升至18.08%。

獲利部分，由於輕資產策略發酵，業務量雖大幅增長，但費用率仍控制在10%左右，使稅後淨利創下新台幣3.98億元佳績，年增1739%，季增95%，每股盈餘達新台幣3.16元， 台驊投控海運業務佔總營收66%。目前歐美國家因疫情確診人數上升及強勁消費需求和回補庫存，造成塞港、缺工及相關物流設施短缺，出現四十年來前所未見全航線搶艙現象，到了第二季，船舶及貨櫃供給更加匱乏，迫使航商漲價及取消航班因應，加上目前終端品牌零售商庫存仍處於低水位，美國政府紓困補助刺激消費，以及歐美疫苗施打率提高等，有望帶動全球經濟復甦，在強勁的需求支撐下，海運業務業績有望持續增長。

空運業務佔總營收22%，由於半導體、5G、電動車等運輸需求持續熱絡，加上全球國際旅遊限制未解除前，空運艙位仍相當吃緊，進入第二季，在海運缺船及缺艙狀況更為嚴峻下，海轉空貨物增加，航空公司亦陸續調整歐美長程線運價，航空貨運淡季不淡，運價仍然維持在高檔。

中歐/中俄鐵路業務佔總營收4%，由於運費遠低於空運，與海運相當，但運輸時間只有海運的1/3，疫情後已成為許多客戶主要的運輸工具，特別是在海空運艙位短缺時，客戶紛紛將貨物轉單至中歐/中俄鐵路，在此次蘇伊士運事件尤突顯其優勢，惟鐵路艙位供給遠低於海運，如同海運呈現〝一櫃難求〞現象。台驊與鐵路公司為長期戰略合作關係，仍可爭取較多和穩定的艙位供給，同時加強與歐洲代理夥伴共同開發歐洲進口中國之鐵路業務，力圖於有限的資源下，創造更多的獲利。

內貿物流業務佔總營收8%，今年中國大陸第一季度GDP成長率達18%，創1992年來季度成長最高值，除低基期因素外，也顯見其經濟復甦的強勁動力，加上中國政府對於發展內需的堅定策略，以及因為各國疫情影響，中國消費者無法出國消費，間接促進進口業務持續成長，中國消費力道不容忽視。台驊集團於中國地區擁有完整倉庫及運輸配送網絡，在上海、香港、蘇州、廣東等重要城市建置物流倉，內陸運輸線路覆蓋中國一、二、三級近400個城市，將可望受惠。

以地區別來看，由於歐美國家因疫情封城造成庫存短缺，進而高度仰賴亞洲地區工廠製造，強勁的產品出口需求，帶動亞洲出口歐美長程航線及亞洲區間供應鏈物流活動增長，中國大陸地區本季營收較去年成長148%；台灣地區成長78%；東亞區成長145%。其中，東南亞地區，由於中美貿易戰續燒，使供應鏈移轉至東南亞策略持續，加上人口紅利及稅賦優勢，將成為業績最具成長爆發力的區域，以台驊控股最早投資且網絡佈局最完整的越南為例，本季營收年增419%，季增98%。

由於Covid-19疫情及蘇伊士運河堵船事件所帶來的供應鏈斷鏈影響，企業對供應鏈的思維由〝即時庫存〞，轉為〝安全庫存〞，再加上美國政府祭出的經濟刺激方案將帶來強勁的消費需求，以及疫苗施打率提高加速全球經濟復甦，整體來看，物流需求仍然強勁，在海、空、鐵路運輸艙位供給仍然吃緊的現況下，前景展望樂觀，惟近期部份國家疫情快速升溫，未來仍需觀察對於全球經濟的影響。

(工商 )