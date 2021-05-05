億豐(8464)窗簾訂單增長、墨西哥客製化窗簾新廠的挹注，及去年配合防疫縮減工作天數/產能的低基期，首季合併營收為新台幣67.8億元，年增45.7%，單季毛利落於53.7%，主要反映高毛利客製化窗簾營收占比提升、客製化窗簾售價提高及生產效率優化單，單季營業利益成長至新台幣17.8億元，年成長74%，營業利益率為26.3%。在營業外損益的部分，匯兌損失新台幣0.3億元(去年同期為匯兌利益，新台幣0.5億元)，壓縮2021年第1季的歸屬母公司業主稅後淨利，為12.8億元，年成長57.2%，EPS4.38元，比2020年同期的2.79元，增加1.59元。

展望第2季，億豐表示，雖然柬埔寨擴散中的疫情，暫時不影響生產，但需密切關注，情勢是否惡化，對柬埔寨固定尺寸窗簾廠，帶來營運、招工的不確定性。除外，全球運力緊張問題，對公司的全球調度、交期，及較第1季再度攀升的運輸費用，也值得留意。億豐強調，第2季獲利能力的挑戰，將來自主要原物料(PVC)大幅上升，伴同其他鋼鐵、紙箱等成本墊高，再加上續貶的美元，總合的多方逆風。

(時報資訊)