中華汽車公佈2021年第1季財報，第1季合併稅後淨利13.56億元，較去(2020)年大幅成長120.8％，每股盈餘(EPS)表現亮眼達2.35元，年成長109.8％，主要是因第1季汽車銷售表現良好，加上轉投資事業獲利大幅增加，使得整體獲利大幅提升。

中華車日前公告發放2020年現金股利每股7元後，近期中華車股價大受激勵，依近日股價約70元來計算，殖利率仍高達10％，也讓小股東們趨之若鶩。

中華車第一季國內汽車銷售1.45萬台，較去(2020)年成長13.5％，在銷售台數增加、全廠產能利用率提高、加上費用低減等努力下，第一季合併營收86.45億元，較去(2020)年成長近13％；合併營業淨利7.92億元，較去(2020)年大幅成長54.1％。

未來因應車輛電動化及智能化，中華車除了積極導入日本或海外熱銷車型(包括純電動或PHEV車款)進口或國產化於台灣市場之外，也將運用多年累積的技術研發能量及外部資源，投入研發電動乘用車、輕小型商用電動車及發展電動小巴等新能源車型，再透過新建完成的高智慧化生產線以及企業數位轉型，建立中華車長期競爭優勢，不僅為客戶創造價值，也為自身經營挹注持續成長動能。

(中時 )