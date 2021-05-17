櫃檯買賣中心審議通過安格(6684)公司上櫃案；金麗科(3228)、驊訊元大07購01權證(716863)自110年5月17日起預收款券並管制撮合作業。

安格公司主要從事多媒體視訊轉換晶片之研發及銷售暨矽智財開發與授權，董事長為胡漢良，推薦證券商係福邦證券、永豐金證券、華南永昌證券及日盛證券，申請時資本額2億1411萬元；安格公司109年營業收入為3億4382萬4000元，稅後盈餘為4092萬4000元，每股盈餘為1.95元；110年第1季營業收入為1億3665萬4000元，稅後盈餘為2818萬7000元，每股盈餘為1.34元。

金麗科技公司股票最近30個營業日內曾發布處置，又因最近10個營業日內有6個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自110年5月17日起10個營業日(110年5月17日至110年5月28日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每20分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

驊訊元大07購01權證因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自110年5月17日起10個營業日(110年5月17日至110年5月28日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

(時報資訊)