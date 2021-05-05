鉅明第一季每股盈餘1.23元 年增48％ 18:122021/05/05 工商 顏瑞田 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鉅明（8928）受惠高球代工產業走揚，5日董事會通過今年第一季財報，營收約7.16億元，淨利6,261萬元，換算每股稅後盈餘約1.23元，比去年同期的0.83元，年增48.19％。 鉅明第一季合併營收約7.16億元，比去年第一季的6.11億元，年增約17.18％，淨利6,261萬元，比去年第一季的4,241萬元，成長47.36％，今年第一季每股稅後盈餘約1.23元，比去年第一季的0.83元，年增48.19％。 黑松Q1獲利年增逾22％ Q2新品上市 上銀第一季EPS攀升至1.61元 (工商 ) #鉅明 #第一季 #淨利 #每股稅後盈餘 #去年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》頎邦擬配息3.8元 殖息率達近5.4％ 17:402021/05/05 財經 新巨：第二季可望季增與年增 19:012021/05/05 財經 瑞智第一季EPS 0.27元與去年同期相同 18:122021/05/05 財經 軒郁第一季每股賺1.75元 17:152021/05/05 財經 EG報價反彈 東聯首季獲利年增304％ 18:202021/05/05 財經 《金融股》京城銀4月獲利年增逾5成 每股賺0.53元 08:022021/05/05 財經 宏普配發去年度股利為現金1.2元 18:192021/05/05 財經 直得科技第一季EPS達0.82元 近三年同期新高 18:072021/05/05 財經 《航運股》客運低迷 長榮航首季每股虧損0.45元 07:452021/05/05 財經 德微Q1財報出爐 獲利年增翻倍 19:012021/05/05 財經 宏碁Q1站十年單季新高 17:442021/05/05 財經 財經熱門新聞 丟掉大陸市場台灣經濟完了？謝金河：這國給我們上了一堂課 - 財經 台股3天跌掉千點 這3檔殺不下去有人在顧？ - 財經 台股崩跌 當沖客嚇慘 謝金河這1句散戶要聽進去 - 財經 完美複製半導體供應鏈 日媒：老美制裁給陸晶片業大機會 - 財經 680點恐怖驚魂 台股殺散戶兇手抓到了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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