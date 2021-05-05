鉅明（8928）受惠高球代工產業走揚，5日董事會通過今年第一季財報，營收約7.16億元，淨利6,261萬元，換算每股稅後盈餘約1.23元，比去年同期的0.83元，年增48.19％。

鉅明第一季合併營收約7.16億元，比去年第一季的6.11億元，年增約17.18％，淨利6,261萬元，比去年第一季的4,241萬元，成長47.36％，今年第一季每股稅後盈餘約1.23元，比去年第一季的0.83元，年增48.19％。

(工商 )