國內塗料龍頭永記造漆（1726）公布今年第一季財報，合併營收約20.90億元，年增約9.37％，不過，每股稅後盈餘則拉高到1.76元，比去年第一季的1.13元，年增約55.75％。

永記造漆11日召開董事會，通過今年第一季合併營收約20.90億元，比去年第一季的19.11億元，年增約9.37％，第一季淨利約2.85億元，換算每股稅後盈約1.76元，比去年第一季的1.13元，年增約55.75％。

(工商 )