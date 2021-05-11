永記第一季每股盈餘1.76元 年增55％ 17:512021/05/11 工商 顏瑞田 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內塗料龍頭永記造漆（1726）公布今年第一季財報，合併營收約20.90億元，年增約9.37％，不過，每股稅後盈餘則拉高到1.76元，比去年第一季的1.13元，年增約55.75％。 永記造漆11日召開董事會，通過今年第一季合併營收約20.90億元，比去年第一季的19.11億元，年增約9.37％，第一季淨利約2.85億元，換算每股稅後盈約1.76元，比去年第一季的1.13元，年增約55.75％。 《鋼鐵股》沛波4月營收年增34％ 需求續旺 《其他股》房市增溫 信義房屋首季每股盈餘0.62元 (工商 ) #永記 #第一季 #增約 #永記造漆 #合併營收約 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桓達第一季EPS倍增至1.18元 10:002021/05/11 財經 《科技》研調：首季DRAM產值季增8.7％ Q2拚2成 14:162021/05/11 財經 《營建股》富旺首季每股虧損0.17元 17:402021/05/11 財經 六角首季稅後淨利年增率210％ 每股純益0.59元 16:492021/05/11 財經 華研第一季每股賺2.25元 10:402021/05/11 財經 《塑膠股》八貫4月營收年增77％ 漲價挹注後市 09:272021/05/11 財經 《半導體》辛耘前4月營收增55％ 3主力拚業績增長 12:342021/05/11 財經 新興首季營收7.89億、EPS 0.11元 17:512021/05/11 財經 《半導體》南茂Q1獲利雙升登第3高 每股賺1.32元 14:502021/05/11 財經 淘帝-KY首季每股虧損0.58元 16:312021/05/11 財經 《電子通路》聯強Q1獲利年增41％ EPS登高達1.52元 17:062021/05/11 財經 財經熱門新聞 台股後市出現大隱憂 謝金河曝光重殺652點原因 - 財經 崩盤前奏響起？分析師預測美股下修20％ - 財經 鋼鐵、航運還追？晶片一哥見地板價 散戶機會來了 - 財經 台股恐慌性下跌 國安基金信心喊話 - 財經 驚悚700點大逃殺 散戶不要接刀 爆1現象再進場 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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