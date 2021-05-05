泰博(4736)體溫計、血糖產品出貨穩定，首季稅後淨利年增38%，達4.82億元，每股盈餘5.24元，為歷史次高記錄，盤中最高曾飆至177.5元，漲幅逾8%。

泰博首季營收13.46億元，去年因新冠疫情爆發推升額溫槍價格大漲，毛利衝至51.3%，不過，今年由於額溫槍價格回穩，首季毛利降為44.96%，受惠業外投資利益貢獻，歸屬母公司業主淨利為4.82億元，較去年同期成長38%，EPS5.24元，為歷史次高。

泰博目前溫度測量及血糖業務仍維持穩定，新冠疫苗雖然問世，但目前仍不普及，溫度測量需求仍然熱絡，月出貨量約8~10萬支，目前德、美、日及台灣出貨表現優於去年，法人預期今年營運可望維持正成長。

泰博先前向中研院取得的新冠抗原快篩試劑，新冠疫苗上市後，快篩試劑將成防疫重要配套措施，市場需求可望再度成長。目前除了既有的經銷通路銷售外，也成功打入德國健保市場，目前和客戶合作推出單片裝的產品搶占商機。但，目前快篩試劑對泰博貢獻度還有限。

(時報資訊)