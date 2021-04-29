砷化鎵晶圓代工龍頭廠穩懋（3105）2021年第一季逢淡季，產品組合、產能利用率影響毛利率，稅後盈餘年減30％、至10.95億元，每股盈餘（EPS）為2.72元，下探近7季低點。展望第二季，穩懋總管理服務處總經理陳舜平預估，單季營收季增Low single digit（約1～3％）、毛利率則約low-thirties（約31～33％）水準。

首季值淡季，穩懋單季營收年減1％、季減12％，至60.09億元。在產品組合上，Cellular（手機行動網路）自上一季的約40～45％，上升至45～50％，然其中5G PA（功率放大器）出貨占整體Cellular營收略低於20％。產品組合與產能利用率影響毛利率下滑，加上因前一季獲利優於預期加發獎金費用上升，影響獲利表現。

展望第二季，陳舜平指出，終端應用成長顯著的仍在手機，就全球角度來看，無線通訊成長力道較強，惟因手機PA毛利相對低，因此也坦言這方面成長對毛利幫助有限，預估單季毛利率約在low-thirties水準。而在3D Sensing（感測）方面，目前正處新舊產品交替期而下滑，但強調無論結構、設計如何改變，大客戶在該領域仍擁最大的市占率。

(工商 )