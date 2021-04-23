去年康乃馨受到疫情影響銷量銳減，今年則是受到氣候及雨水影響，短枝花期較晚，但價格稍稍回穩。(吳建輝攝)

一年一度的母親節即將到來，去年康乃馨受到疫情影響銷量銳減，今年則是受到氣候及雨水影響，短枝花期較晚，但價格稍稍回穩，拍賣行情一枝來到7至8塊，相比去年2塊還沒人買，而身為全台最大康乃馨產區彰化田尾，田尾農會23日舉行行銷記者會，縣長王惠美也現身力挺農民。

全台灣百分之80康乃馨都來自彰化，其中田尾鄉就佔了9成，品種也是最多，去年因疫情沒採收開放讓民眾參觀的青農董韋志表示，今年疫情趨緩母親節相關活動復辦，買氣回升價格也回穩，但今年受氣候寒冷、雨水不足等影響，今年花期較晚1至2周，品項也稍受影響。

王惠美還到康乃馨田現摘康乃馨，開心在現場合照。(吳建輝攝)

董韋志說，今年四月均溫比往年少了約5度，寒冷減緩花卉生長，加上雨水少，嚴重影響成長，因為雨水本身就含有氮素，下一次雨遠比農民施一次肥來得好，因此高度足足比往年少了5公分左右，台灣市場很重視高度及花朵，但今年因為產量不大，因此價格算是平穩，比去年好太多了。

王惠美說，全台康乃馨種植面積約43.3公頃，田尾就占了39.4公頃，品種更有60多種，這都要感謝農改場與花農不斷精進栽培技術，才能提供品質及價格俱佳的康乃馨，希望全國鄉親買康乃馨就到田尾，順道帶母親來田尾賞花，感謝母親的養育之恩。

彰化縣田尾鄉農會23日舉行行銷記者會，縣長王惠美、議長謝典林等人也現身力挺農民。(吳建輝攝)

田尾鄉農會總幹事吳政憲表示，田尾是全台最大的花卉產區，除了優質的栽培技術，近年也發展精緻農業，與休閒產業，在王縣長的建議促成下，與雄獅旅行社接洽，推廣農業與觀光的異業結合，目前有超過30旅行團成行，相信未來能創造更大產值。

(中時 )