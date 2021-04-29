受惠於持續擴大接種新冠肺炎疫苖帶動消費意願回升，第一季全球智慧手機市場重現大幅成長的榮景。

根據產業研究公司IDC公布的最新數據，2021年第一季全球智慧手機出貨量逼近3.46億支，較去年同期成長25.5%。

不包括中國和日本的亞太區第一季智慧手機出貨年增28%，為成長最強勁的市場。

IDC公布數據大致符合其同業Canalys提出的調查報告，Canalys表示第一季全球智慧手機出貨量為3.47億支，年增27%。

在這兩份報告中，三星電子都穩穩守住了全球市場龍頭地位，其第一季智慧手機出貨量為出貨7650萬支，市占率約為22%。

蘋果第一季iPhone出貨量約介於5240萬～5500萬支，市占率約為15%，排名第二。

IDC的調查報告指出，中國華為和南韓樂金電子市占衰退的幅度都很大，使小米、Oppo和Vivo能在中低價位市場佔有一席之地。樂金已計畫完全退出智慧手機市場。

而根據Canalys提出的報告，小米創下了有史以來最佳的單季表現，其智慧手機出貨量約為4,900萬支，市占率大幅成長62%。

IDC全球行動設備研究部門副總裁Ryan Reith表示，雖然樂金近年來一直流失版圖，但仍掌握著9%的北美市場和6%的拉美市場。樂金選擇退出，立即給其他品牌創造一些良機。由於割喉戰已經到達高峰，尤其在低階市場，因此有6到10個品牌正緊盯著這塊多出來的餅。

此外，Canalys在報告中指出，新冠肺炎疫情仍是影響智慧手機市場的重要因素，但在通路方面已不再造成瓶頸。不過，晶片組等關鍵零組件的供應短缺迅速成為主要的問題，並將阻礙未來幾季智慧手機的出貨表現，這將迫使手機供應商在整個2021年繼續修改其通路策略。例如，印度爆發新一波疫情，某些品牌已經降低對印度出貨的優先順序，並將火力集中在歐洲等正在復甦的地區。

最新的調查報告亦顯示，晶片供應問題不會很快緩解。全球最大的晶圓代工廠台積電此前曾表示，供應吃緊的情況要一直到2023年才能獲得改善。

(時報資訊)