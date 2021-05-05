全球高爾夫球產業熱度持續，高球桿頭代工廠明安(8938)3月營收月增38.56%，首季獲利可望繳出佳績，第2季在產能利用率維持高檔水準之下，營運表現將進一步攀高。目前部分客戶訂單排程已經到第3季，下半年的市場需求態度維持樂觀。

據統計資料顯示，2020年全球高爾夫球總參與率年增8%，打球回合數年增14%，帶動高球設備銷售增長10%，使得高爾夫球裝備業者營運開始發熱，在參與高爾夫球運動的年輕化與多元化下，相關供應鏈業績表現受到市場期待。

明安生產基地主要位於高雄小港、越南與中國大陸東，合計年產能1200萬顆，明安主要客戶為Taylor Made與Callaway，合計前兩大客戶占明安合併營收比重55~60%。面對全球原物料價格漲勢不斷的情形，因高球原材料多元，比較不會受到單一原物料影響，毛利短期仍維持穩定的態勢。

後疫情時代，美國高爾夫球場陸續開放，下場打球人數持續攀升，同步帶動下游高爾夫球通路庫存水準持續降低，加快高爾夫球品牌商新品推出時間，也持續回補庫存，在此趨勢帶動下，明安高爾夫球頭業務上半年營運將維持高檔水準。

另外，明安另一項業務複合材料主要應用於3C產品，並出貨美系大客戶，也已成功切入新應用領域，雖然去年基期較高，但仍將維持成長不變。

明安去年底已陸續啟動高雄和越南兩個新廠建廠工程，高雄新廠將配置有複材原料創新研發中心，也將在新廠設置汽車和航太複材新產線，越南方面，打算再興建第四棟廠房。明安去年營收達120.75億元，年增2.71%，每股盈餘5.03元，優於2019年4.55元。

(時報資訊)