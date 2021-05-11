經濟復甦，加上股市大多頭行情，國泰金(2882)4月稅後淨利143億元，累計前4月稅後淨利達713億元，年成長158％，單月及累計獲利皆創同期歷史新高，每股盈餘5.39元。子公司國壽獲利已超越去年全年水準，國泰產險、國泰證券及國泰投信單月及累計獲利亦創同期新高。

國壽4月稅後淨利117億元，年成長673％，累計前4月稅後淨利610億元，年成長265％，已超越去年全年獲利，雙雙再創歷年同期新高，每股盈餘10.40元，主要反映投資績效亮麗、避險操作得宜，保險本業費用管控得宜、費差獲利穩健增長及商品佈局策略對準市場需求。國壽4月初年度保費及初年度等價保費分別為153億元及40億元，皆穩居業界第一。

今年以來疫苗逐漸施打、經濟活動可望重啟，以及美國進一步擴大財政刺激等利多因素，市場樂觀預期將加速全球復甦步伐及通膨回溫，推升股市續強及美債利率上行，國壽投資團隊透過股債靈活操作實現資本利得，且避險成本率較去年明顯下降，皆有助整體獲利表現。

展望未來，鑑於美債利率上升及台幣累計升幅已大，將有利避險後經常性收益提升，搭配負債成本逐步下降，持續增進利差收益。國壽4月底淨值進一步較3月回升逾250億元，淨值超過7,000億元，淨值比高於10％，RBC遠超過300％，足以提供緩衝及財務韌性，以抵禦市場波動並維持投資彈性。

目前新冠肺炎疫情尚未完全控制，國壽商品嵌入更多元的外溢機制(如施打COVID-19疫苗等)，以鼓勵民眾更重視自身健康，累積前4月健康及傷害險銷售量較去年同期成長13％，其中重大疾病商品成長達4成。

國壽投資型商品定位為訴求長期退休理財規劃，截至4月底投資型商品初年度保費565億元，年成長120％，其中，附保證商品銷量約292億元，為業界第一，佔業界附保證投資型商品達7成。國壽投資型商品AUM呈現持續成長趨勢，近10年成長更超過3,800億元、年均成長率約12％，增長金額遠超其他同業，至4月底AUM規模已達6,800億元，市佔率為業界第一。

國泰世華銀行4月稅後淨利19.7億元，前4月累計稅後淨利83.8億元。今年以來，存放款持續成長，淨利收增加；在手續費收入業務表現上，投資市場持續熱絡，4月因國內基金銷售佳，帶動財富管理商品銷量成長推動財管業務動能，累計淨手續費收入較去年同期成長7％；信用卡有效卡數維持市場第一的領先地位，統計至4月底為517萬張，較去年同期成長3％。4月底逾放比率為0.19％，備抵呆帳覆蓋率為883％。

(時報資訊)