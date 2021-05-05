鴻海(2317)受惠蘋果高階iPhone出貨動能復甦及新品拉貨帶動，2021年4月合併營收雙位數「雙升」站回5千億之上，表現優於市場預期，營運後市獲3家外資及2家投顧出具最新報告力挺，維持「買進」及「優於大盤」評等、目標價區間156～168元區間不變。

鴻海股價3月底觸及134.5元的近10年7個月高點後一路走跌，昨（4）日下探107.5元、創3個月波段低點。由於1個半月以來修正幅度達2成，今（5）日在績優題材激勵下止跌回升，開高後勁揚4.61％至113.5元，截至午盤仍維持逾2％漲幅。

鴻海公布4月自結合併營收5004.9億元，月增達13.43％、年增達31.39％，合計前4月合併營收1.84兆元、年增達40.68％，雙創同期新高。四大產品線4月營收季增率與年增率，均以消費智慧產品最強、元件與其他產品居次，雲端網路產品第三，電腦終端產品殿後。

美系外資認為，鴻海4月營收優於預期23％，主要受惠iPhone 12 Pro Max出貨動能復甦，需求優於過往淡季水準，在iPhone市占率增加、雲端伺服器新專案增溫下，看好第二季營收可望優於市場預期的季減7％，維持「優於大盤」評等、目標價168元不變。

亞系外資亦認為，鴻海4月營收優於市場預期，主要受惠智慧型手機營收月增70％、年增達1.55倍帶動，電視及伺服器亦有所挹注。預期在高階手機及新產品需求、超大型伺服器客戶增加帶動下，第二季營收表現將優於過往季減15～20％的季節性修正水準。

亞系外資指出，鴻海股價近1個月修正幅度達11％，並非基本面出問題，而是受市場氛圍影響。雖然鴻海預期到10月才發表3款電動原型車，但強勁的4月營收表現可望帶動第二季及全年財報展望上修，維持「買進」評等、目標價160元不變。

日系外資認為，強勁的iPad及iPhone出貨帶動鴻海4月營收優於預期，受惠內部營運優化及需求回升，看好今明2年毛利率將提升至6.3～7％，獲利強勁成長21～37％，近期股價拉回為買進良機，維持「買進」評等、目標價150元不變，認為鴻海仍是代工及科技業首選。

(時報資訊)