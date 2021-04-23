為遏止政府繼續發生網軍治國現象，國民黨主席江啟臣與黨籍立委曾銘宗提案修正《預算法》，明訂未來政府進行的政策宣導，必須按月公開資訊宣導主題、媒體類型、期程、金額、執行單位等，每季送立法院備查，草案今送立法院會完成一讀，確定交付委員會進行實質審查。

行政院前發言人丁怡銘回聘政院，引發在野黨網軍治國的抨擊。對此，江啟臣、曾銘宗特別對此問題，提出《預算法》修正草案，以求遏止這類現象。

江啟臣表示，過去為避免政府挾國家資源干預媒體，侵害新聞自由，影響民眾知的權利，特別透過《預算法》規定政府各機關及公營事業、捐助之財團法人，在編列預算辦理政策宣導時，應明確標示為廣告、揭示辦理或贊助機關、單位名稱，且不得以置入性行銷方式進行。但因未訂有定期公布要求，不利社會大眾與國會監督，有違透明政府原則。

因此，江啟臣強調，為避免國家資源遭濫用、維護新聞自由、確保行政中立，提出《預算法》第62條之1，明訂政策宣導費用執行情形應定期於機關網站公布，以落實社會大眾與國會監督。

同樣針對《預算法》提出修正草案的曾銘宗也指出，基於行政中立、維護新聞自由及人民權益，政府各機關及政府高度掌控的相關單位，編列預算辦理政策宣導時，應明確標示為廣告，且揭示辦理或贊助機關、單位名稱，並不得以置入性行銷方式處理。但目前違法情況不斷，因而提出修法。

曾銘宗說，此次修法主要是要求執行政策宣導，須按月於機關資訊公開區公布宣導主題、媒體類型、期程、金額、執行單位等事項，並由主計總處彙整公布，按季送立法院備查。若違背規定，得由審計機關報請監察院依法處理；若涉及刑事責任，應移送法院辦理，並通報監察院。

(中時 )