Global Mall環球購中心攜手台塑集團-NKFG福機裝，打造百貨首家除菌購物中心，包括新北中和店導入「UVC LED空氣除菌系統」主動出擊抗疫，打造安心購物商場。

環球購物中心指出，Global Mall攜手台塑集團旗下的福機裝公司啟動「科技抗疫」，自1月起於Global Mall新北中和裝設「UVC LED空氣除菌系統」透過抑制環境中細菌的滋生，淨化館內空氣，23日舉辦成果發表會。

台塑集團行政中心常委王文潮表示，COVID-19疫情流行屆滿一年，根據許多國際機構證實，病毒會經室內空氣中的懸浮微粒傳播。NKFG福機裝的紫外線晶片(UVC LED)在去年已由日本宮崎大學實驗證明可有效抑制COVID-19的傳染力達99.9%以上。有幸能與Global Mall合作，在新北中和裝設福機裝設計UVC LED空氣除菌系統，透過紫外線晶片在空調系統中除菌(包含新冠病毒)，可以有效抑制各種細菌病毒在空氣中傳播的風險，給大眾一個安全安心的購物環境空間。

Global Mall環球購物中心董事長馬志綱表示，能與推動健康的福機裝公司攜手合作，率先在新北中和裝設UVC LED空氣除菌系統，Global Mall長期推動健康永續生活，尤其自去年全球延燒的疫情，防疫及注重健康已成為全民生活的新常態，Global Mall從全面化「健康防疫」，以十大措施建構防疫防護網，為維護大眾健康，提升公共環境品境，現在更進一步推動「科技抗疫」，希望讓每個顧客及員工都能享有更健康的環境，更能藉此拋磚引玉，推廣到更多大型商場空間、公共環境。

(工商 )