中美「乒乓外交」50周年紀念活動今日在北京舉行，美國前國務卿季辛吉在活動上透過視訊致詞，他表示「乒乓外交」的重要啟示在於，要做出重大決策，有時要從一些小的步驟做起，同時，兩國人民之間的交往是美中關係的重要組成部分。

他表示，乒乓外交是個值得紀念的重要事件，當時邀請美國乒乓球的訪華邀請來得突然，是在美國代表團結束在日本參加世錦賽行程、即將離日回國的最後時刻做出了這一決定，並被美國媒體廣泛報導。

季辛吉稱，後來，了解到是毛澤東主席親自指示邀請美國乒球代表隊訪華。

他說，這一事件的重要啟示在於，要做出重大決策，有時要從一些小的步驟做起，同時，兩國人民之間的交往是美中關係的重要組成部分。

季辛吉說道，當前美中兩國圍繞某些重要問題上存在分歧之時，這事件也代表了許多人對於未來的一份期待，那就是美中兩國人民能夠基於兩國在世界格局和世界經濟中的重要性，在彼此之間達成一種諒解。

他說，期待美中兩國都確認共同致力於建設一個和平與繁榮的世界秩序。

(旺報 )