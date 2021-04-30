美國總統拜登就職100天，外交部北美司長徐佑典今天表示，拜登政府上台第一天就是台美關係嶄新階段，台灣要把握當下的機會，讓過往台美關係努力的項目更將走向制度化。

徐佑典回憶川普上任的100天，大家對未來是茫然的，因為以往不論是共和黨或民主黨政府，大家都很熟悉，不過對川普的團隊是全然陌生，國務卿提勒森是商界人士出身，國安顧問麥馬斯特又比較像是臨時上陣代打的軍人，那100天全世界的外交部門也都在摸索川普政府，其實台灣還滿緊張這樣的局勢。

徐佑典說，當我們知道拜登當選之後，我們盤點了國安團隊人士，很多主管亞洲議題的資深官員在過去四年之間都被我們邀請到台灣，也已經跟蔡總統與我們的國安團隊有第一手互動，他們完全了解台灣的情況。

徐佑典指出，過去20幾年台台灣有很多好的機會，基於種種因素讓那些機會跑掉了，所幸現在又回來了，而我們就是要把握機會。川普任期的最後半年，不管是閣員級官員來台、經濟繁榮對話、台美教育協定等，我們就是要讓這些不僅是一天的新聞，而是要制度化、機構化。

他打趣說，就像阿拉丁神燈可以許三個願望，而我們的第一個願望就是我要許很多願望，我們跟拜登政府一個一個回顧過去的成果，從中不但得到正面回應，對方也補充了新的想法。

(中時 )