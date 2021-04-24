台中市69歲胡姓婦人，日前進台中市警第三分局勤工派出所報案，直喊「我的機車忘記停在哪裡了！」，原來婦人之前先將機車停放在路旁後，改搭計程車前往他處，沒想到依所記下的門牌號碼返回尋車時，卻遍尋不著自己的愛車，所幸員警憑籍著對轄區的熟悉及經驗，順利於600公尺外的路口尋獲婦人機車，婦人對於自己的迷糊也感到不好意思，頻頻向警方致謝。

派出所女警安撫婦人緊張的情緒，並耐心詢問到底發生什麼事，原來婦人當日從大里住處騎乘機車前往市區辦事，但騎到一半就不小心迷路了，就算向沿路的店家詢問，也找不到前往目的地的方向，反而像是鬼打牆一般不斷在原處繞圈打轉。

眼看時間就要來不及了，婦人只好先將機車就近停放在路邊，記下停車處的門牌號碼後改搭計程車前往，而在婦人辦完事情回到她所記得的門牌位置時，發現跟自己印象中的停車地點不同，在附近遍尋不著自己的機車，只好至派出所請求警方協助。

婦人告知員警，她覺得這裡附近的每個路口都長一樣，雖然有試著先把停車地點的門牌號碼記下，但可能記錯號碼了，所以才找不到自己的愛車，員警仔細詢問婦人記不記得停放位置的特徵，婦人想了一下，告知員警她的機車停放的地點並無遮陽，附近沒有大樓都是透天厝。

員警憑籍鮮少線索，綜合自己對轄區的熟悉及經驗，研判婦人機車停放位置應該就在600公尺遠的路口處，便載著婦人前往尋車，而就當正要抵達路口時，婦人開心的直喊「就是這裡！就是這裡！」，一下警車果然看到愛車停放在原處，婦人頻頻點頭感謝警察幫忙找到她的愛車。

警方建議，民眾停好車若怕忘記停在哪，可透過手機拍照留存的方式，停車後拍下停車位置及周遭環境，幫助回想並加速找到自己愛車，避免事後苦尋不著車輛的困擾。

(中時 )