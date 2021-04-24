一名參與研發阿斯特捷利康（AstraZeneca）新型冠狀病毒疫苗的英國牛津大學科學家今天表示，即使在大規模試驗中，也可能不會出現極端罕見的副作用。

路透社報導，牛津大學詹納研究所（Jenner Institute）所長希爾（Adrian Hill）表示，世界各地團隊根據已施打的大量疫苗實際數據，正致力於找出可能導致血栓的機轉。

希爾表示，他同意英國與歐洲的藥品監管機關以及世界衛生組織（WHO）專家的看法，亦即評估阿斯特捷利康2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的風險效益後，仍贊成使用。

由於接種群眾中有非常少數人發生血栓與合併血小板低下的案例，十多個歐洲國家一度暫停使用更名為Vaxzevria的AZ疫苗。如今許多國家已恢復施打，但要配合一些限制。

希爾說：「如果某些國家選擇使用某一款COVID疫苗，就會有更多其他廠牌疫苗供其他國家所用。我們不認為這是個大問題。」

歐盟藥品管理局（EMA）檢視安全報告後表示，儘管疫苗與案例之間可能有關聯，但尚未建立直接因果關係，而這款疫苗在預防COVID-19重症上有很大的效益。

英國、挪威、德國等數國相繼傳出施打Vaxzevria疫苗後出現血栓案例，當被問及是否對此感到訝異時，希爾說，即使在涵蓋數以萬計人的大規模臨床試驗中，也可能不會出現這類極端罕見的副作用。

他說：「如果研究規模在1萬至2萬劑疫苗，沒人可以發現30萬人中發生的1起（罕見案例），或100萬人中出現的1起死亡案例。」

「就任何疫苗而言，這類非常非常罕見的副作用都難以（事先）發現，但往好處看是我們現在已經可以找出來，因為英國與其他許多國家的數據連結庫能很快做到這一點。」

希爾表示，AZ疫苗與罕見血栓案例之間的任何可能關聯性，背後的潛在機制都是「世界各地許多組織密切研究的議題」，包括詹納研究所及阿斯特捷利康公司本身。

他說：「要花費的時間可能很快，也可能要好一陣子。我認為我們可以相當迅速（研究出來），並希望能找出免疫療法或方法，以完全有效地避免這個問題。但在此之前，我們必須先取得更多資訊。」

(中央社)