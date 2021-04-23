據《日本經濟新聞》、《共同社》等媒體23日報導，日本政府將於23日晚間正式宣布，自4月25日起至5月11日止，東京、大阪、京都與兵庫進入新冠疫情緊急狀態。這是自2021年1月以來，日本第3次宣布進入疫情緊急狀態。

隨著東京奧運能否如期進行再度成為世人關注焦點，如何阻止疫情擴散成為日本政府念茲在茲的事情。日本首相菅義偉22日與經濟再生擔當大臣西村康稔、厚生勞動相田村憲久等閣員進行商討後，對媒體宣布將以黃金周假期為核心，採取防疫對策以制止疫情的再擴大。目前正協調將愛媛縣、松山市也列入防疫重點地區。

隨著東京、大阪、京都與兵庫進入緊急狀態，各地知事的權責將獲得提高，除可縮短餐飲業營業時間外，更可請求甚至命令停業；違反者將祭出罰款。就具體措施而言，則包括：第一，超過1,000平方公尺的大型設施，除營售生活必需品外，其餘一切停業。第二，各都道府縣應討論是否關閉公共設施。第三，各主要據點進行體溫測量。第四，針對集體飲酒等高傳播風險行為進行提醒。第五，進入緊急狀態的都道府縣，其餐飲設施在緊急狀態期間禁止供酒。

《日本經濟新聞》指出，過去日本已兩度發布緊急狀態，但僅要求餐飲業縮短營業時間，卻未要求停業。不過，包括和民等餐飲連鎖店紛紛表示只要政府要求，就會停業或避免供酒。

(中時新聞網)