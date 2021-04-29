鼓勵民眾施打疫苗 蘇貞昌：研擬施打疫苗給予隔離上較寬、合理 16:522021/04/29 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院院長蘇貞昌今天出席五一勞動節表揚。（林良齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華航機師案後至今傳出多起本土確診個案，引發民眾不安，對此，行政院院長蘇貞昌表示，「終於找到這個點、找出這個人」，剛剛已與衛福部部長陳時中通電話，也希望全國同胞應注意到國外的疫情仍不斷的升溫，「一點都不能大意」，也不能一年多來的疫情就漸漸放鬆。 蘇貞昌提及，我國好不容易取得疫苗，可以施打的類別也漸漸放寬，希望可以施打的人就盡量施打，也已請陳時中研擬如果施打疫苗，就可以在該領域隔離上給予較寬、合理，也鼓勵民眾施打疫苗。 證實有主管確診！諾富特飯店緊急清空 陳時中親致歉85秒廣播曝光 訂閱影音： 中時新聞網 退撫基金獲利逾3百億 黃榮村：落實風險管理 亞銀調高新興亞洲成長預測 (中時 ) #施打疫苗 #蘇貞昌 #施打 #鼓勵民眾 #研擬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雙港接種率不到3％ 高市設接種站催打 15:202021/04/29 生活 松山之亂延燒 陳嘉昌自請處分 04:102021/04/29 焦點要聞 台驊估Q3船運運價跌、貨量增 獲利會更好 17:012021/04/29 財經 警紀頻出包 蘇貞昌：不容少數害群之馬 17:222021/04/29 政治 「藍營一姐」民調太高嚇死人 綠營天王8度急奔台中止血 09:292021/04/29 政治 警紀違失連環爆 蘇貞昌下令：個案違法零容忍徹查到底 13:312021/04/29 政治 交通部提台鐵安全改革6措施 蘇貞昌：確認安全無虞後啟動轉型 13:082021/04/29 政治 《傳產》打房強震 520檔推案量創4年新低 11:432021/04/29 財經 小情侶當街吵架 男抓狂持安全帽暴打女友嚇壞民眾 15:392021/04/29 社會 新增3例本土案例 華航機師疫情 燒向社區 04:102021/04/29 焦點要聞 醫療需求增加及人口老化 生醫後勢續看好 14:222021/04/29 財經 政治熱門新聞 陳時中太晚公布確診者足跡？ 最新民調差距好驚人 - 政治 軍官賠錢也要提前退伍 前空軍副司令揭3大「想逃」主因 - 政治 最新總統民調第一名竟是他 港媒驚疑：小英恐會有動作 - 政治 警政署長下令北市警局長測謊 媒體人震驚：她得罪全台警察 - 政治 趙介佑家族勢力有多大 鄭麗文：吳怡農也得聽他的 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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