華航機師案後至今傳出多起本土確診個案，引發民眾不安，對此，行政院院長蘇貞昌表示，「終於找到這個點、找出這個人」，剛剛已與衛福部部長陳時中通電話，也希望全國同胞應注意到國外的疫情仍不斷的升溫，「一點都不能大意」，也不能一年多來的疫情就漸漸放鬆。

蘇貞昌提及，我國好不容易取得疫苗，可以施打的類別也漸漸放寬，希望可以施打的人就盡量施打，也已請陳時中研擬如果施打疫苗，就可以在該領域隔離上給予較寬、合理，也鼓勵民眾施打疫苗。

證實有主管確診！諾富特飯店緊急清空 陳時中親致歉85秒廣播曝光

(中時 )