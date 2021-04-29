截至4月29日11時，北京市新冠疫苗兩劑次全程接種人數達到1001.43萬，全市累計接種新冠疫苗人數1432萬人，接種劑次2433.43萬劑；18歲及以上人群第一激疫苗接種率達73.55％，全市60歲及以上人群接種168萬人。

根據前期新冠病毒滅活疫苗臨床試驗研究，僅接種一劑新冠病毒滅活疫苗不能產生預期的免疫效果。接種第二劑疫苗大約2週後，接種人群可以產生較好的保護效力。如果沒有完成全程接種，獲得的保護效果就會打折扣。

按照大陸新冠病毒疫苗接種技術指南，兩劑疫苗接種間隔3周至8週，即間隔21天至56天都可以接種。因此，目前僅完成一劑的市民應按照有關部門的提示如期完成第二劑接種。已完成了第一劑疫苗接種，但是因為工作、出差、生病等原因，來不及在56天內接種第二劑的市民，也不需要重新再接種兩次，只需盡快補種第二劑。

(中時 )